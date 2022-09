Sarri: “Il Midtjylland una squadra insidiosa, serve umiltà. Turnover? È spirito di sopravvivenza”

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Midtjylland, Maurizio Sarri ha presentato la sfida in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Lazio, che si è immediatamente espresso sugli avversari: “Quest’anno hanno fatto una fase iniziale in tono minore, ma gira in Europa da anni, hanno pareggiato a Bergamo in Champions. Hanno perso la finale playoff di quest’anno contro il Benfica, sono abituati a partite di questo tipo. I loro sono attaccanti insidiosi, quando rimangono dentro la partita riescono ad avere ritmo e mettere in difficoltà qualunque avversaria. Umiltà è d’obbligo”.

Sul turnover: “Abbiamo cambiato più in campionato che in coppa. È chiaro che un po’ di alternanza va fatta, abbiamo di fronte due mesi in cui i ragazzi giocheranno ogni due giorni. Ora le squadre avranno tempo di lavorare, invece vanno con le nazionali. Saranno sottoposti a un numero di partite impressionanti. È spirito di sopravvivenza, non è turnover. Viene fuori in modo naturale, inutile programmare. Viaggiare a vista, chi è stanco sta fuori, chi sta bene gioca. Quindi è probabile che l’alternanza continuerà”.

Foto: Twitter Lazio