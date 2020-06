Sarri: “Il Lecce ha fatto meglio in trasferta. Matuidi terzino in allenamento”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto in sala stampa alla vigilia della gara contro il Lecce. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Le partite sono tutte difficili. C’è condizione fisica non ottimale e le gare sono ravvicinate. Dobbiamo essere bravi nell’approccio, senza essere superficiali e presuntuosi. Il Lecce gioca a calcio e ha fatto meglio in trasferta che in casa. Dobbiamo averne massimo rispetto. Higuain ieri si è allenato con la squadra, lo stesso Ramsey. Non ho visto la partita dell’Inter, ne ho vista un po’ di quella della Lazio. Ci sono 33 punti in palio e noi dobbiamo avere la mentalità di portare a casa punti in tutte le partite. Matuidi è stato provato terzino, valuteremo. Pjanic? Non conosco la situazione, faccio pieno affidamento su di lui.”

Foto: Twitter ufficiale Juventus