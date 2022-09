Sarri: “Ho l’obbligo di difendere la Lazio. Obiettivo? Passare il turno evitando i playoff”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagionale in Europa League, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così presentato la sfida di domani contro il Feyenoord: “Abbiamo l’ambizione di non pensare al lungo periodo, ma al breve. Il primo target è quindi passare il turno evitando i playoff che sono molto insidiosi contro le squadre che scendono dalla Champions. Contro il Feyenoord è importantissimo vincere, anche se tutte in Europa sono di grande difficoltà. Turnover? Di far vedere qualcuno non ho alcun interesse, li vedo tutti i giorni. Adesso più di prima abbiamo necessità di fare qualche cambio, può darsi che cambieremo qualcosa. L’anno scorso abbiamo fatto un buon girone, che era difficile ed equilibrato: purtroppo non abbiamo vinto l’ultima partita. Anche le due con il Porto abbiamo fatto bene. Non possiamo adesso scegliere una competizione, quindi dobbiamo fare bene in tutte le competizione. L’Europa League è quasi infattibile, si giocano 4 partite in un mese, non c’è tempo per riposare. Non c’è neanche possibilità di giocare il lunedì, cosa che per la verità ingiustamente non è successo neanche l’anno scorso. Non voglio però alibi. Feyenoord? È una buona squadra, anche dal punto di vista tecnico e di palleggio. È pericolosa, ha tre trequartisti mancini di ottimo livello, ha fatto da poco una finale europea e in campionato sono secondi dietro l’Ajax”. Infine, ha commentato il fascicolo aperto dalla Procura Federale: “Quello che è successo in queste partite lo hanno visto tutti. Io ho l’obbligo di difendere i miei giocatori, la squadra e il popolo laziale: lo farei tutta la vita. Penso che il mio avvocato quest’anno possa avere tanto lavoro”.

Foto: Twitter Lazio