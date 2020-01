Sarri, Higuain e Napoli-Juve: ricordi e nuove emozioni da scrivere

Cresce l’attesa, manca poco e poi si accenderanno i riflettori del San Paolo per un nuovo Napoli-Juventus, sfida che negli ultimi anni ha regalato forti emozioni. Tra i bianconeri, oltre al noto Gonzalo Higuain, stavolta c’è anche Maurizio Sarri che, dopo aver saltato la gara d’andata a causa di un problema di salute, sarà presente in panchina per un mix di ricordi e stadi d’animo altalenanti. L’accoglienza del pubblico partenopeo? In molti avranno il cuore diviso a metà, sicuramente si ascolteranno fischi e applausi. Poi, ovviamente, ci sarà anche la categoria degli indecisi che resterà indifferente. Higuain ha già colpito più volte i suoi vecchi tifosi e, se dovesse essere della partita, saprà sicuramente gestire la pressione. Per Sarri, invece, sarà certamente una notte indimenticabile tra ricordi indelebili vissuti all’ombra del Vesuvio e nuove emozioni tutte da scrivere.

Foto: Juventus Twitter