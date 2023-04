Sarri: “Gol Milinkovic? Poteva fischiare il fallo, ma la Juve doveva finire in 9”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 sulla Juventus: “Sono orgoglioso dell’atteggiamento dei giocatori. Lo avevamo in allenamento e sta venendo fuori anche in partita. La squadra è sempre dentro la partita, gioca con grande aggressività e questo mi fa piacere. Dall’esterno è difficile capire la lazialità, quando ci sei dentro poi ti invade. Ti dà grande senso di appartenenza”.

Poi ha proseguito parlando dell’assist di Luis Alberto: “I giocatori offensivi hanno il colpo nel DNA, lo hanno sempre avuto. Se loro hanno anche questa disponibilità, noi diventiamo un’altra squadra”. E sul gol di Milinkovic-Savic: “La mia impressione da lontano è che poteva fischiare fallo, ma la Juventus doveva finire in 9. Il fallo di Locatelli è da rosso, poi è stato salvaguardato Cuadrado, che infatti è stato sostituito dopo trenta secondi”.

Infine: “A livello di campionato siamo stati una squadra abbastanza continua. Abbiamo avuto battute a vuoto in Europa. Poi se abbiamo aumentato la cilindrata mentale, lo vedremo quando giocheremo ogni tre giorni. La Juve ti aspetta bassa e in certe zone di campo ti portano ad abbassare i ritmi, la velocità di pensiero e della palla. Sette punti di vantaggio sul quinto posto? I punti sembrano tanti, a volte sembrano pochi. Abbiamo ancora partite durissime da giocare, non è facile”.

Foto: Twitter Lazio