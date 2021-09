Sarri: “Giochiamo in campionato 61 ore dopo la coppa. Cose fuori dal mondo”

Maurizio Sarri punge la Lega Serie A nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spartak Mosca di Europa League.

Queste le sue parole: “La Lega ci ha messo una partita di campionato a 61 ore alla fine della gara europea, che è un qualcosa fuori dal mondo”.

Sulla scelta della Lazio: “Qui sto benissimo, mi dà gusto, mi diverto. C’è grande applicazione in allenamento, poi in partita si può portare il 90 o il 10%. Con la società mi trovo bene, anche se bisognerebbe parlare di persone, che sono loro che compongono un club”.

Su Luis Alberto: “A me che non sia tranquillo dopo la sostituzione non importa, anzi, mi fa piacere. Mi preoccupo se un giocatore accetta un cambio in maniera passiva. Non mi piace pensare alle percentuali, penso sia un grande giocatore che ha ancora grandi margini di miglioramento. Pretenderò sempre di più da lui e lui da sé stesso”.

Foto: Twitter Lazio