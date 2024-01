Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Lecce in campionato: “La quinta vittoria consecutiva? Era una partita difficilissima per tanti motivi, con un rischio down dal punto di vista mentale. Ed il Lecce ci ha sempre creato difficoltà. Sarebbe stata dura anche avessimo giocato di sera, alle 12.30 era un’imboscata”.

Foto: Twitter Lazio