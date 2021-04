Sarri, Gattuso, De Zerbi, Donnarumma: in arrivo settimane caldissime

Le ultime cinque giornate di campionato, ma alcune grandi manovre sono partite da un pezzo. Maurizio Sarri e la Roma: lui, soltanto lui, in cima alla lista del club, già dallo scorso gennaio. A maggior ragione dopo il naufragio nella semifinale di andata di Europa League all’Old Trafford. Chiariamo un concetto, a scanso di interpretazioni opposte e non veritiere: la Roma aveva pensato di cambiare a prescindere dall’Europa League, pur volendo evitare spifferi che potessero condizionare Fonseca. Ma gli spifferi sono inevitabili da… gennaio, non era una volata con Allegri visto che Max sta aspettando la Juve con la soluzione estera in alternativa. Sarri ha un impegno in scadenza con la Juve a giugno, ma a patto che venga pagata la penale da 2,5 milioni (scadenza a maggio) o che comunque si arrivi a un accordo. La Roma aspetta senza ansia.

Rino Gattuso e la Fiorentina: i discorsi vanno avanti, non ci risultano frenate, è il primo della lista, ovviamente la condizione è che sia una grande Viola, altrimenti Ringhio non accetterà. Ma la partita è aperta, l’alternativa (Juric o chissà chi) al momento può aspettare.

Roberto De Zerbi e il Sassuolo: nei prossimi giorni ci sarà un summit definitivo, il club proverà a convincerlo ma l’offerta Shakhtar è importante non soltanto dal punto di vista economico. In caso di addio, un nome caldo (da febbraio) è quello di Vincenzo Italiano. La Fiorentina era da gennaio su De Zerbi, ci è tornata negli ultimi giorni, ma oggi siamo davvero lontanissimi da un’intesa.

Gigio Donnarumma e il futuro: da settembre, quando vi avevamo parlato a sorpresa della Juve, non é cambiato nulla. Anzi, il Milan è sempre più dentro un imbuto, non avendo avuto risposta alla proposta di rinnovo. A conferma che non era così remota (anzi…) la possibilità che Donnarumma lasciasse a parametro zero, aspettando chiaramente i prossimi passaggi. E che non c’entra la fiducia – tormentone di mesi e mesi – se non arriva tutto il resto. La Juve è pronta a mettere sul tavolo un pluriennale alla… De Ligt per un totale di circa 12 milioni – bonus compresi – a stagione. E Szczesny, anche questo oggi era chiaro dalla scorsa estate, aveva rinnovato per poi essere ceduto a condizioni favorevoli per una potenziale plusvalenza. Dipenderà dalla Champions oppure no? Non siamo troppo convinti di quest’ennesimo passaparola, di sicuro arriveranno giorni (settimane) caldissimi per Sarri, Gattuso, De Zerbi e Donnarumma.

