Sarri: “Gara ben fatta, loro erano più riposati di noi. Immobile? Da capire se è solo una botta al ginocchio”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha commentato a Dazn il successo contro la Sampdoria.

Queste le sue parole: “Vittoria importante. I primi venti minuti della ripresa erano ben gestiti, venivamo da una partita giocato 68 ore fa e loro avevano un vantaggio perché avevano molte ore in più di recupero. La difficoltà soltanto è arrivata quando eravamo in inferiorità numerica. Sull’espulsione di Milinkovic mi sa che la pazienza l’abbia persa l’arbitro, mi sembra una situazione di talmente facile gestione per un arbitro esperto che poteva non perdere la pazienza”.

Squadra aggressiva: “Eravamo anche più ordinati, l’ordine ti facilita la fase difensiva. Siamo stati più ordinati di giovedì, anche giovedì comunque c’erano degli spunti ottimi come il secondo tempo molto simile al primo di oggi. Ora ci sono risultati diversi rispetto al passato, tutte le squadre subiscono più gol rispetto a cinque anni fa. Siamo al punto che non ci alleniamo mai, il problema è quello. Gli allenamenti di linea se va bene ne facciamo uno al mese, questo lavoro ci salta e lavoriamo molto sui filmati. Siamo ancora nella fase dove facciamo una partita di questo tipo e una dove ci disuniamo. I tanti gol presi non sono ad imputare soltanto alla linea difensiva”.

Su Immobile: “Aveva un problema al ginocchio, devo capire se una botta o meno”. Foto: Twitter Lazio