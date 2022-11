Sarri: “Fossi nel presidente non andrei nemmeno a giocare la Conference”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha così parlato dopo il ko contro il Feyenoord, costato la retrocessione in Conference League ai biancocelesti: “Fossi nel presidente non andrei nemmeno a giocare la Conference League, stasera ci hanno trattato davvero malissimo”. Dubbi sulla gestione del match da parte dell’arbitro Peljto, il tecnico ha detto: “La squadra arbitrale è andata nettamente in confusione. Nell’azione del gol c’erano ben due falli”.

Foto: Twitter Lazio