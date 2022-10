Sarri: “Finale di Champions League o la Parigi-Roubaix? Guarderei il ciclismo, quello è uno sport vero”

Durante l’intervista concessa ai microfoni di RSI, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato anche della sua passione per il ciclismo: “Se dovessi scegliere tra la finale di Champions League e la Parigi-Roubaix, guarderei sicuramente il ciclismo. E’ uno sport vero. Anche lì, seppur resti uno sport individuale, noto che la squadra sta contando molto di più dei singoli. Quelli forti sono sette o otto e più di questi è importante la squadra. E’ uno sport di grande fatica che richiede una passione veramente feroce. A differenza del calcio, poi, i grandi stipendi sono riservati ai pochi veramente forti, gli altri gareggiano per uno stipendio normale. Ho veramente un grande rispetto per chi pratica questo sport, vederlo mi dà grande soddisfazione. Io, tra l’altro, vengo da una famiglia di ciclisti”.

Foto: Twitter Lazio