Sarri: “Fiducioso per il rinnovo di Hazard. Kanté? Non gli piace pagare il conto…”

Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato alla vigilia del derby di Londra contro il Tottenham scherzando sulle dichiarazioni (amichevoli) di David Luiz, secondo il quale a Kanté non piaccia pagare il conto al ristorante: “Sì, dicono che a Kanté non piace pagare il conto (ride, ndr). Hazard? E’ molto importante per noi. Non so a che punto siamo con il suo rinnovo, ma sono fiducioso: penso che possiamo farlo”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea