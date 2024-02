Sarri: “Felice per la vittoria, ma dovevamo fare più gol. Bayern fortissimo, al ritorno ci aspetta l’inferno”

Il mister laziale Maurizio Sarri ha commentati brevemente ai microfoni di Amazon Prime Video il clamoroso e storico successo dei suoi per 1-0 contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Queste le sue parole:

E’ stata la vittoria della saggezza tattica?

“Sicuramente è stata la vittoria dell’applicazione e della sofferenza. C’è soddisfazione per aver battuto una delle squadre più forti d’Europa, ma anche rammarico per le occasioni nel finale.”

Cosa le è piaciuto di più?

“La compattezza e lo spirito della squadra, ci siamo mossi per tutta la partita con un cervello solo e questa è la cosa più importante. Ci sono stati momenti di sofferenza, ma anche delle opportunità e una l’abbiamo presa. Potevamo anche fare un punteggio più ampio.”

Tuchel le ha chiesto un dvd per come si allena la linea difensiva?

“Ha vinto molto più di me, sa benissimo quello che deve fare. Sono una squadra forte, mi hanno impressionato anche i ragazzi entrati dalla panchina. Prendiamo la vittoria, con la consapevolezza che là andremo all’inferno.”

Foto: Twitter Lazio