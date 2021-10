Sarri: “Fatichiamo con le piccole. Gli alti e bassi si ripetono da un anno e mezzo”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato degli alti e bassi e delle sconfitte che arrivano contro squadre meno blasonate.

Queste le sue parole: “Il momento è di riflessione, è chiaro. Parlando con i ragazzi abbiamo visto che gli alti e bassi si stanno ripetendo da un anno e mezzo e quasi sempre si verificano contro squadre di seconda fascia, chiamiamole così, contro le piccole. Questo ci deve far riflettere, c’è qualcosa di sbagliato nell’approccio. Perchè non è possibile vincere il derby e contro l’Inter e poi prendere 7 gol in due trasferte di fila. Guardando i dati fisici non c’è differenza tra la prima e la terza gara settimanale, ma spesso sbagliamo questa. Vuol dire che il problema è psicologico e su questo dobbiamo lavorare”.

Foto: Twitter Lazio