Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato così ai microfoni di DAZN il 3-1 rifilato al Genoa: “Abbiamo fatto una buona partita, l’abbiamo comandata dall’inizio alla fine non concedendo niente agli avversari. Dispiace per il gol subito, non ci stava. Però è una buona partita: penso che era tantissimo tempo che la Lazio non vinceva senza Immobile”. Foto: Twitter Lazio