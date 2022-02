Sarri: “Era dai tempi di Napoli che non mi divertivo così. Partita che potevamo chiudere prima”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Vittoria importante, potevamo già chiudere prima la partita. Abbiamo dei giocatori bravi a ripartire e a volte preferiamo rimanere bassi per poi attaccare. Mi è piaciuta la personalità dei ragazzi, nel palleggiare senza fretta”.

Lazio più brillante senza gare infrasettimanali: “Non penso sia un caso anche se ultimamente nella terza gara settimanale abbiamo fatto. Di sicuro abbiamo pagato qualcosa. Noi poi spesso giochiamo la terza gara a meno di 70 ore dalla sfida precedente”.

Su Inmobile: “Abbiamo un attaccante che da cinque stagioni fa 30 gol a campionato e dobbiamo rispettare le sue qualità. Quando attacchiamo gli spazi dobbiamo farlo bene così”.

Su Zaccagni: “E’ un giocatore che si sta inserendo bene, ha avuto dei problemi all’inizio, ma sta facendo bene e può ancora far meglio, mettendo qualche gol in più in cascina. Ma sono contento”.

Lazio divertente: “Sì devo dire che non mi divertivo così dai tempi di Napoli, per come la squadra si applica. Sono contento”.

Sul mercato: “Il mercato è chiuso, i ragazzi sono questi e sono in crescita da un paio di mesi. Mi diverto nelle settimane durante gli allenamenti anche se nelle prossime settimane con le tante gare sarà più difficile”.

Foto: Twitter Lazio