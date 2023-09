Sarri: “Emozioni? A Torino non più di tanto, le provo quando torno a Napoli”

Intervenuto pochi istanti prima della sfida tra Juventus e Lazio, Maurizio Sarri ha analizzato il momento dei biancocelesti ai microfoni di DAZN. “In questo momento dobbiamo trovare la dimensione e un minimo di continuità dobbiamo darla. Voglio vedere lo stesso livello di determinazione e umiltà che ho visto contro il Napoli prima della sosta”.

Poi ha proseguito parlando del ritorno a Torino da avversario: “Emozioni? Non più di tanto, le emozioni le provo quando torno a Napoli. Non è stata un’esperienza lunga per me alla Juventus”.

Foto. Twitter Lazio