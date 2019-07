Sarri elogia Higuain: “Atteggiamento positivo in allenamento”

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta della Juventus contro il Tottenham nell’International Champions Cup, Maurizio Sarri ha elogiato il lavoro di Gonzalo Higuain. L’argentino ha segnato il primo gol stagionale dei bianconeri e, dopo l’uscita di Bonucci (che ha lasciato il posto al debuttante De Ligt), ha indossato la fascia di capitano. “Ha fatto bene, ha il vantaggio di essere meno inattivo rispetto ai suoi compagni visto che ha giocato molte partite importanti fino all’ultima di maggio mentre molti suoi compagni hanno fatto un finale di stagione in cui non avevano niente da chiedere, ma al di là della partita di stasera e del gol sta mostrando un atteggiamento molto positivo in allenamento”.

Foto Twitter Juventus