Sarri: “E’ un momento che ci gira tutto storto. Ma è un punto che può esserci utile”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Lecce.

Queste le sue parole: “Abbiamo pareggiato al 93esimo, è un punto che ci può tornare molto utile. Rispetto all’ultimo periodo abbiamo avuto una reazione veemente e questo è importante, la nota negativa è l’ingenuità con cui abbiamo preso il gol dell’1-1 e il brutto approccio del secondo tempo. Stiamo ritrovando Immobile e Milinkovic ma è il classico periodo in cui, per colpe nostre e non, non va niente per il verso giusto. Se avessimo trovato il pareggio cinque minuti prima avremmo vinto, queste era la sensazione dal campo. La scaltrezza di gestire certe situazioni in gara non l’abbiamo mai mostrata su altissimi livelli, è un problema di vecchia data e di difficile soluzione. In questo momento paghiamo tutto, è chiaro che bisogna cercare di limitare i danni e venir fuori da questa periodo con un finale di stagione che ci porta a raggiungere l’obiettivo”.

Gol subiti? In questo momento giochiamo con un centrocampo che ha una fase di interdizione di non altissimo livello, il primo gol è vero che la linea è schierata ma i centrocampisti sono troppo lontani per coprire la palla, poi il gol su una palla persa in uscita succede a noi e a tutte le squadre che escono da dietro. In Italia non si contano i gol fatti con le uscite da dietro ma solo quelli subiti. Vecino e Cataldi? La sensazione vedendoli in leggero allenamento è che Vecino sia più vicino di Cataldi al rientro”.

Immobile è tornato al gol, come Milinkovic. “Sono due giocatori fondamentali per noi, i segnali sono incoraggianti e spero che possano fare il meglio nelle ultime tre partite”.

Più preoccupato o più fiducioso? “Andiamo a giocarcela punto a punto, dobbiamo superare questo periodo se vogliamo avere le nostre possibilità”.

Perché i giocatori hanno disattenzioni a 20 secondi dalla fine del primo tempo?“A livello di scaltrezza siamo sempre stati così. Speravamo che l’importanza delle partite ci portasse oltre questo difetto, ma non è così. Anche l’approccio al secondo tempo non mi è piaciuto. Sono aspetti che ci fanno lasciare punti per strada”.

A inizio anno l’obiettivo Champions era insperato? “Stasera ho fatto passare anche il messaggio che abbiamo tirato fuori un punto che potrebbe essere importantissimo. La positività deve rimanere intatta, un momento difficile non deve scalfirci”.

