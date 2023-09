Sarri: “È tanta roba fare 7 punti nelle ultime quattro partite, con Juve e Napoli in trasferta”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha così parlato a DAZN dopo la vittoria interna contro il Torino: “Noi non siamo mai andati via, se uno rimane lucido nelle ultime quattro partite abbiamo fatto 7 punti, con trasferte contro Juventus e Napoli. Fare una media di quasi 2 punti a partita è tanta roba, purtroppo stiamo pagando le prime due e per mettere a posto quello ci vorrà tantissimo tempo. C’è stato il ritiro, come facciamo quasi sempre. Ieri sera è stato obbligatorio, di solito è facoltativo ma almeno il 60% rimane lo stesso… Quando giochi in casa il ritiro non lo fa più nessuno ma non è questo l’importante. Abbiamo analizzato la situazione dal punto di vista tattico: col Monza eravamo sì corti, ma lontani dalla palla che rimaneva scoperta. I movimenti erano individuali e non collettivi, ma come ho detto ai ragazzi: non andiamo in ansia per i risultati, preoccupiamoci solo delle prestazioni. Dobbiamo tornare a farle di buon livello”.

Poi ha proseguito parlando dell’importanza di Vecino: “Lui ha avuto una richiesta dal Galatasaray ma quando il mercato italiano era già chiuso, non è stata presa neanche in considerazione. Mi ha chiamato, gli ho detto che non c’erano possibilità e ha detto che andava bene. Ciao, ciao”.

Infine, su Rovella e Castellanos: “Io due punte non le ho mai fatte giocare, poi se manca un quarto d’ora e siamo sotto… L’ho già fatto. Non mi dà gusto, però, lo farò di rado. Rovella invece è un ragazzo che come caratteristiche ha palleggio e buona gestione, poi i giocatori vanno inseriti nei contesti. Un terzetto con lui, Kamada e Luis Alberto non so se riusciamo a sostenerlo”.

Foto: Twitter Lazio