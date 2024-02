Sarri: “E’ il giorno più bello per me alla Lazio? È una grande soddisfazione, ma il derby un po’ di più. Sul mio futuro…”

Arrivano altre dichiarazioni da parte del mister della Lazio Maurizio Sarri in seguito alla storica vittoria dei suoi per 1-0 sul Bayern Monaco nell’ottavo di finale di andata di Champions. Queste le parole del tecnico biancoceleste nella conferenza stampa post match:

È il giorno più bello per lei alla Lazio?

“È una grande soddisfazione, ma il derby un po’ di più. Mi fa piacere per il popolo laziale, oggi l’atmosfera era elettrizzante. Oggi abbiamo partecipato a una festa, domenica torniamo a lavorare.”

Tanti giocatori sono andati oltre il loro livello.

“Come dico sempre a loro, non è che se uno si mette a disposizione del collettivo viene sminuito dal punto di vista individuale. È il contrario. Sono contento per Cataldi, mi sembra abbia ripreso la strada giusta dell’anno scorso. Sono contento per tutti.”

Il futuro?

“In Italia aprire mini cicli non è come in Inghilterra, è molto complicato. Qui sto benissimo, se ci fosse la possibilità di fare un piccolo salto di qualità mi farebbe piacere per me, i tifosi e la società. Ho lottato questi tre anni per arrivare a questo. Il Bayern fattura 800 milioni di euro l’anno.”

Come sta Immobile?

“Che ha fatto? Si toccava l’inguine? Forse un gesto scaramantico…(ride, ndr). È tornato in forma, era difficile anche toglierlo ma sarebbe stato un rischio. Sta crescendo, ora deve avere continuità in allenamento. Se è questo giocatore, farà parecchi gol.”

Foto: Twitter S.S. Lazio