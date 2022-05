Sarri: “Dybala? Adesso chiedo a Lotito, vediamo se me lo compra”

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN: “Ho detto di continuare così, di evitare palle perse, unici pericoli arrivavano da lì. Abbiamo usufruito di un calo degli avversari e abbiamo raggiunto un pari giusto. Sono contento del pareggio, ma non manca il rammarico.

Giorgio non l’ho salutato perché è uscito dall’altra parte, mentre Dybala davanti a me. Ho salutato tutti e due dopo. Essere qui stasera è stato strano, un’atmosfera bella per loro e difficile per noi. Non c’è bisogno di parlare, i numeri parlano per Giorgio e Paulo.

Dybala? Sentiamo Lotito se può prenderlo“.

Foto: Twitter Lazio