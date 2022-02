Sarri: “Dopo l’Europa League sempre problemi. Non dovremo ripetere gli errori del passato”

È il giorno prima della sfida contro l’Udinese e Maurizio Sarri ha parlato in conferenza per presentare l’impegno della sua Lazio:“Adesso dobbiamo pensare al campionato e non ripetere gli stessi errori del passato. Domani vedremo se abbiamo fatto un passo in avanti a livello di mentalità”. Sull’Udinese: “È una partita difficile materialmente e mentalmente, nei due incontri che abbiamo fatto con l’Udinese quest’anno abbiamo sempre pareggiato. E poi in questa stagione, dopo l’Europa League, abbiamo sempre avuto problemi con squadre come Bologna, Verona o Sassuolo. Le difficoltà sono palesi”.

Foto: Twitter Lazio