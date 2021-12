Sarri: “Domenica dal riscaldamento avevo già capito come sarebbe finita la partita. Il mercato va fatto in 2-3 sessioni”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Udinese ritornando sulla sconfitta di Napoli: “Il problema in questo momento non è tattico. Se perdi come a Napoli o come a Verona puoi giocare come vuoi. Il problema è ricaricarsi dopo periodi dispendiosi, a volte la testa si stacca completamente e credo sia anche un problema a livello inconscio. Che la partita di domenica si sarebbe persa lo si è visto durante il riscaldamento, lo si era già visto lì. E questo mi ha dato un senso di frustrazione non indifferente”. Sul mercato: “Non ho mai parlato con la società di nomi, ho solo fatto presente delle necessità. Secondo me bisogna mettersi seduti per programmare due o tre sessioni di mercato, non mettersi alla finestra per trovare singole occasioni. Così facendo, in 2-3 finestre costruisci una squadra seria”.

FOTO: Twitter Lazio