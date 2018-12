Sarri con dedica: il suo lavoro mai in discussione

Maurizio Sarri si è tolto una grande soddisfazione: battere il suo grande amico Pep Guardiola e il Manchester City degli investimenti – da anni – milionari. Sarri si è insediato meno di cinque mesi fa, ha trovato un Chelsea arrivato a trenta punti (sì, trenta) dal City. Gli hanno fatto un mercato volenteroso, ma in un fazzoletto di qualche settimana. In organico manca un attaccante da 20 gol, con tutto il rispetto per Morata e Giroud. Ha abituato tutti bene con una grande partenza, ma di recente sono arrivate due sconfitte e qualche pareggio, apriti cielo. Sarri non ha sponsor mediatici, ma soprattutto si circonda di qualche nemico prevenuto: la sua missione, oggi, è quella di riportare il Chelsea in Champions e di andare magari fino in fondo tra Europa League e Coppa d’Inghilterra. Sta seminando, serve tempo. Mai stato in discussione, mai avuto problemi con Kanté, leggende metropolitane prive di fondamento. Se lo lasceranno lavorare, e se dal mercato arriverà presto qualche bel regalo, il futuro sarà sempre più Blues. A meno che dopo cinque mesi non si pretenda la luna da parte di chi, sul serio, dovrebbe essere messo in discussione.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea