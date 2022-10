Sarri: “Da Zaccagni pretendo la doppia cifra come gol. Milinkovic miglior centrocampista della Serie A? Sì, ma non gli va detto”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Midtjylland in Europa League.

Queste le sue parole: “L’inizio non è stato buono. 6-7 minuti dopo il gol subito abbiamo avuto difficoltà. Poi col tempo abbiamo iniziato a palleggiare con più tranquillità e di conseguenza a produrre. Avremmo alla fine potuto vincere con uno scarto maggiore”.

Su Cancellieri: “Ha fatto bene, ma ha fatto per 10 anni l’attaccante esterno ed è chiaro che sia lì dove è più a suo agio. Ma non si era mosso malissimo. Sono contento dei giovani. Anche Marcos, sebbene sia stato coinvolto in occasione del loro gol ha palleggiato bene. Anche Romero mi è piaciuto. Felipe lì lo metto volentieri a seconda dei difensori avversari. Nel finale di partita c’erano possibilità di inserirsi in avanti”.

Su Zaccagni e Milinkovic: “Zaccagni è un giocatore importante e in buone condizioni mentali. Da un giocatore così pretendo la doppia cifra, sennò è uno spreco di talento. Ha fatto bene, così come una buona partita l’ha fatta Marcos Antonio, che ha gestito bene diversi palloni. Della prestazione della squadra complessiva bisogna essere soddisfatti, soprattutto se si considerano le occasioni create. Vecino? E’ un giocatore totale, sono molto molto soddisfatto di averlo in squadra. Milinkovic-Savic il miglior centrocampista della Serie A? Lo si può pensare, ma non gli va detto… A parte gli scherzi, non gli faccio mai troppi complimenti perché ho sempre la sensazione che possa fare anche di più”.

