Sarri: “Cosa dobbiamo fare rispetto alla partita dell’anno scorso? Scendere in campo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il mister della Lazio, MaurizioSarri ha così parlato prima della sfida contro contro il Napoli, iniziando il suo intervento dalla decisione su Matias Vecino: “Vecino è in un momento in cui sta mostrando grande energia sia in allenamento che in partita, dunque anche in un ruolo non suo, non voglio rinunciarci in questo momento. L’atteggiamento deve essere quello nostro. Rispetto all’anno scorso dobbiamo scendere in campo, perché l’anno scorso non l’abbiamo fatto. Serve coraggio e personalità, poi se sono più forti va bene”.

Foto: Twitter Lazio