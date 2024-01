Sarri: “Coppa Italia? Il format non mi piace. Ci interessa il derby per la nostra gente”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 in casa dell’Udinese: “È stata una partita difficile, sporca e su un terreno non ideale. Loro erano più fisici di noi, quindi sono contento di come i ragazzi hanno reagito. Hanno uno spirito diverso rispetto a qualche settimana fa. Le sostituizioni all’intervallo non erano punitive. Dal punto di vista della mentalità siamo una squadra che ancora deve trovare un’espressione definitiva. Se siamo quelli dell’ultimo mese è tanta roba”.

Su Rovella: “Lui ha ancora ampi margini di crescita in fase di impostazione, ma in fase difensiva mi ha sorpreso”.

Sulle condizioni degli infortunati: “Recuperi? Non lo so, faranno dei controlli domani e al massimo torneranno in gruppo martedì. Luis Alberto potrebbe recuperare, non Immobile”.

Chiosa finale sul quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma: “Il format non mi piace, ma a noi non interessa della Coppa Italia ma del derby”.

Foto: Twitter Lazio