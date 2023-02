Sarri contro l’arbitro Pawson: “Non è stato all’altezza di una partita europea”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Cluj: “La mentalità con cui abbiamo giocato mi è piaciuta. Un’espulsione dopo 13 minuti poteva generare uno sbandamento non indifferente, invece abbiamo ripreso in mano la partita, siamo andati in vantaggio e abbiamo sfiorato anche il 2-0. Purtroppo l’arbitro non era all’altezza di una partita europea, dispiace”. Poi ha proseguito: “Non sono mai stato fortemente preoccupato per la squadra, anzi è un momento in cui tutti i ragazzi sono focalizzati sul gruppo e sul fare bene. Rispetto all’anno scorso le partite in cui non ci siamo con la testa sono molte meno, magari abbiamo faticato dal punto di vista fisico, ma non mentale. Se la testa rimane questa, giocare il mio calcio diventa più semplice. Quello che abbiamo fatto finora crea qualche rammarico, però penso sempre che tutte le squadre possano recriminare sulla sfortuna e sugli episodi. La classifica adesso va accettata, era anche prevedibile all’inizio, ma faremo di tutto per migliorare”.

Infine, sull’origine dello schema del gol: “L’idea dello schema su punizione è nata fin dalla Serie D, gol simili a quello di Immobile oggi li hanno fatti anche Maccarone e Pucciarelli ad Empoli”.

Foto: Twitter Lazio