Sarri contro il Napoli: non sarà soltanto una partita

Ci sarà o non ci sarà almeno dalle parti dello Stadium? Non andrà in panchina, possibile che si fermi nello spogliatoio per il discorso pre-partita per poi accomodarsi nel suo ufficio, oppure chissà dove, per un pieno di adrenalina. Se due o tre anni fa avessero detto a Maurizio Sarri che avrebbe affrontato il suo Napoli alla guida della Juve, neanche il più pazzo dei bookmakers avrebbe proposto una quota. Invece, andrà proprio così. A Napoli non gliela perdoneranno mai, era il loro Comandante per distacco, il simbolo della rivoluzione calcistica e dell’appartenenza. Non gliela perdoneranno mai, anche se lui ha provato a spiegare che alla Juve non c’è andato direttamente dal club partenopeo, ma dopo un’esperienza (vincente) con il Chelsea. Niente, non ci sono parole per spiegare o per motivare. Per i tifosi azzurri sarà un tradimento, per lui un’occasione professionale irripetibile e da cogliere al volo. Il suo Napoli sarà sempre la sintesi di tre anni fantastici, qualificazione Champions garantita e plusvalenze straordinarie. Sarri contro il Napoli, anche se non andrà in panchina, mai sarà una semplice partita. Piuttosto un tumulto continuo, logica conseguenza di un passato che non torna più. Ma che resterà almeno nella testa, se non nel cuore, di tutti.

Foto: sito ufficiale Juventus