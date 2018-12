Sarri contro il “mostro” Guardiola: il Chelsea prova a fermarlo

Pep Guardiola contro Maurizio Sarri, secondo atto, il primo in Premier League. Sì, perché già lo scorso 5 agosto i due amici e colleghi si affrontarono per contendersi la Community Shield e a Wembley a gioire furono i Citizens grazie alla doppietta di Sergio Aguero. Ora, a distanza di quattro mesi, i due si incrociano nuovamente e il peso emotivo dell’incontro è sempre lo stesso. La classifica attualmente li divide, esattamente con 10 punti di differenza: i campioni d’Inghilterra comandano a quota 41 e sembrano inarrestabili, i Blues – dopo un avvio sorprendente – sono quarti con 31 punti e nell’ultimo periodo hanno faticato non poco. Ne dà testimonianza il secondo ko rimediato contro il Wolverhampton, seconda sconfitta nelle ultime tre giornate. A Stamford Bridge, però, ci sarà l’atmosfera delle grandi occasioni e Jorginho e compagni proveranno a ritrovare la via smarrita. Proprio l’ex regista del Napoli in estate è stato a un passo dal ritrovarsi alla corte di Pep, ma poi l’arrivo di Sarri a Londra ha stravolto le dinamiche del mercato. Tra poche ore la palla passerà al campo, a Stamford Bridge lo spettacolo è assicurato.

Foto: sport360.com