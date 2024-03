Sarri: “Contro il Milan grande partita e mai sofferenza estrema in inferiorità numerica”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bayern-Lazio, gara di ritorno degli ottavi di Champions. Contro il Milan abbiamo fatto una grande partita, non siamo stati in sofferenza estrema neanche in inferiorità numerica, anzi un minuto prima del gol beffa siamo andato vicini al gol con Ciro e subito dopo abbiamo sfiorato ancora con Ciro. Abbiamo mandato giù un boccone serenamente amaro, speriamo che si trasformi in grande energia positiva domani sera. Ringrazio i 3400 tifosi di domani, spero che possano andare a casa un po’ meno incazzati di come eravamo tutti venerdì sera. Kimmich terzino? Ci può stare, come ci sta che entri Davies dal primo minuto. Kimmich può fare otto ruoli con grande qualità. Hanno giovani di grande livello qualitativo, non possiamo preoccuparci di un singolo. A livello di numeri fisici non ho dubbi, poi i numeri non sono tutti, io posso fare due chilometri in più del mio avversario, lui spara 36 all’ora nell’azione decisiva… Speriamo ci lascino degli spazi, loro attaccano con tanti giocatori di quantità. Bisogna essere bravi a uscire dalla prima riaggressione, a quel punto qualche spazio potremmo trovarlo.”

Foto: Twitter S.S. Lazio