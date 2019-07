Sarri conferma: CR7 non obbligatoriamente centravanti. La soluzione…

L’ultima intervista di Maurizio Sarri non fa altro che confermare quanto vi abbiamo recentemente raccontato in controtendenza. Non è assolutamente scritto che Cristiano Ronaldo trascorra l’intera stagione con la Juve da centravanti. Anzi. Lo stesso Sarri ha ricordato come, partendo da sinistra, CR7 abbia ottenuto il maggior numero di vittorie. Quindi non è programmato alcun tipo di trasformismo tattico, poi durante la stagione si vedrà. Ulteriore conferma che un centravanti come Icardi sarebbe il benvenuto nel 4-3-3 di Sarri.

Foto: Twitter Juventus