Sarri: “Con il presidente non abbiamo parlato del futuro legato alla qualificazione in Europa”

Ai microfoni di Sky, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato del successo sullo Spezia e del suo futuro.

Queste le sue parole: “Il mio futuro legato alla qualificazione in Europa? Da quello che ha detto il presidente mi sembra una c…a, non abbiamo mai parlato di vincolare la permanenza all’Europa o meno. Non sono voci che mi sorprendono, ma non ne abbiamo mai parlato. Abbiamo avuto dei problemi che speravo di risolvere più velocemente, ma la squadra è in netta crescita”.

Come si migliora la squadra: “Stasera abbiamo preso due gol su palla ferma e un contropiede che abbiamo lanciato noi, ce lo siamo fatto da solo… Lo Spezia poi ha questo modo di giocare subito in verticale che ci poteva anche disturbare. Abbiamo commesso degli errori anche brutti. Mi piacerebbe prendere qualche gol in meno, non lo nascondo”.

Foto: Twitter Lazio