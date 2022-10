Sarri: “Complimenti all’Atalanta per il terreno di gioco, straordinario e velocissimo. Ha facilitato il bel calcio”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo il successo al Gewiss Stadium per 2-0 contro l’Atalanta: “Bisogna fare i complimenti all’Atalanta per il terreno di gioco, velocissimo e straordinario, che ci ha facilitato a giocare bel calcio. La squadra ha fatto una bella partita, se non sono stati pericolosi è molto per merito nostro. Siamo soddisfatti, temevamo l’Atalanta e sapevamo che sarebbe stata difficile“.

Foto: Twitter Lazio