Sarri completa il giro delle grandi: gli mancava soltanto la Juve

La Lazio vola in campionato: vittoria casalinga contro la Juventus, 58 punti e secondo posto con cinque punti di vantaggio sulla terza, posizione occupata dai rivali di sempre della Roma. I tre punti ottenuti questa sera all’Olimpico completano il giro dei successi ottenuti dai biancocelesti contro le prime sette squadre della Serie A. Un ciclo aperto con la vittoria alla terza giornata contro l’Inter per 3-1. Poi all’undicesima giornata la vittoria al Gewiss Stadium per 2-0 contro l’Atalanta, alla quale ha fatto seguito la vittoria nel derby contro la Roma per 1-0 alla tredicesima giornata. Alla diciannovesima la grande vittoria per 4-0 contro il Milan, prima del successo per 1-0 contro la capolista Napoli alla venticinquesima. E arrivati alla ventinovesima giornata, alla squadra di Sarri mancava solo il successo contro i bianconeri per battere tutte le big del campionato italiano. Una vittoria che è arrivata proprio questa sera tra le mura amiche nel segno di Milinkovic-Savic e Zaccagni (da sottolineare la magia di Luis Alberto).

Foto: Twitter Lazio