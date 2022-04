Sarri: “Cinque punti in meno dell’anno scorso? Il livello della Serie A si è alzato, tutte hanno punti in meno”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky dopo la vittoria sullo Spezia.

Queste le sue parole: “Penso che abbiamo fatto un’ottima partita in cui abbiamo costruito tanto. Purtroppo ci abbiamo messo dentro un paio di errori che hanno tenuto in bilico la partita, ma non abbiamo mai mollato anche andando sotto tre volte. Chiaro che se fai errori così, se sale il livello degli avversari è difficile”.

Acerbi è una sua rivincita? “Rivincita direi di no. Mi dispiace che ci sia questa situazione strana con Acerbi, è un ragazzo che ce la mette sempre tutta. Si può fare un mese bene, un mese male. Mi dispiace per questa situazione, ha avuto dei problemi ma sta facendo anche bene”.

5 puti in meno dell’anno scorso: “È sempre difficile valutare queste situazioni, io penso che questo campionato sia più difficile, è salito il livello delle squadre di mezza classifica. Ci sono squadre interessantissime, hanno fatto quasi tutte dei punti in meno”.

Tanti gol subiti: “Quest’anno ci abbiamo messo un mix di cose, la difficoltà a cambiare assetto difensivo e tanti erroracci a livello individuale”.

Foto: Twitter Lazio