Sarri: “Ci sono squadre più attrezzate di noi. Rovella e Kamada fuori condizione, Isaksen è ok”

Maurizio Sarri si presenta in sala stampa per la conferenza pre-partita. Il tecnico della Lazio, che ha da poco annunciato l’arrivo di Fabiani (qui la notizia), ha detto: “Cosa chiedo alla Lazio? Il campionato è difficile e ci sono squadre meglio attrezzate di noi. L’anno scorso in tanti hanno sprecato energie nelle coppe, difficile che quest’anno si ripeta. Vogliamo ribaltare i valori sulla carta, facendo qualcosa che va ai limiti delle nostre capacità per lottare per la Champions. La Serie A è in leggera crescita.

Siamo migliorati a livello di rosa, vedremo se lo saremo anche nell’undici che scenderà in campo. I nuovi sono quasi tutti indietro, in particolar modo Rovella che viene da un infortunio e Kamada che viene da un periodo di inattività. Solo Isaksen mi sembra in condizione.

E’ uno scandalo che il mercato sia aperto con il campionato che comincia. Non voglio parlare di mercato a 24 ore da una partita. Non abbiamo fatto una legge per evitare che il calcio in Italia sia in mano ai mercanti. Con il calciomercato aperto solo 10 giorni i procuratori conterebbero sempre meno. Domani andiamo a giocare con dei giocatori ancora sul mercato. Il 75% delle notizie scritte su di me riguardanti il mercato sono bufale. Non voglio parlare di mercato, chiamate Lotito e Fabiani per parlarne, altrimenti mi alzo e vado via.

Kamada ha caratteristiche diverse da Milinkovic. A Lecce ci sarà la possibilità di vedere qualche giocatore nuovo, ma nessuno è pronto. E’ sempre difficile cambiare campionato e lingua”.

Foto: Twitter Lazio