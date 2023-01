Sarri: “Ci sono mancate le energie. Quarto posto? Non cambio idea, ci sono squadre più attrezzate di noi”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “La nostra linea difensiva ha fatto molto bene, siamo finiti spesso a difenderci bassi senza concedere tantissimo in una partita nella quale eravamo meno lucidi nel palleggio e meno brillanti sul piano fisico. La squadra però ha sofferto, lottando fino alla fine. Ci sono stati dei buoni segnali”.

Cosa è mancato in particolare stasera? “Abbiamo sprecato tutti i palloni riconquistati sulla trequarti, così diventava duro cercare di rialzarsi se non mandando a correre Felipe Anderson con Milenkovic. Non avevamo le energie sotto tutti i punti di vista. Ci può stare, noi abbiamo giocato martedì mentre la Fiorentina sabato però qualche partita meno brillante in un campionato ci può stare e l’importante è non perderle. La squadra col giusto atteggiamento ha cercato di vincerla fino alla fine”.

Come ha visto Immobile? “Mi sembra che sia entrato in maniera discreta, credevo fosse più in difficoltà invece è andato tre volte vicino al gol. Mi sembra che sia rientrato su buoni livelli”.

La Champions è sempre un miracolo? “Io non cambio mai idea, sono sempre convinto che ci sono squadre più attrezzate di noi per raggiungere questo traguardo”.

