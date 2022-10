Sarri: “Chi al posto di Immobile? Felipe Anderson il più indicato, ma Ciro può tornare prima”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza alla vigilia di Atalanta-Lazio. “Perché la difesa ha incassato soltanto 5 gol rispetto ai 17 della scorsa giornata alla decima giornata? Bisogna aspettare, queste statistiche hanno un senso a gioco lungo, in 10 partite posso dipendere da mille fattori. Di sicuro ci farebbe comodo continuare così. La partita di domani a Bergamo può condizionare lo sviluppo della stagione, ma a 8 mesi dalla fine mi sembra eccessivo. Di sicuro a livello mentale ci può dare e togliere. Non ci sarà Immobile? L’assenza di giocatori che hanno certi numeri è pesante, succede a tutte le squadre che hanno numero così impattanti. Se il Paris Saint-Germain non avesse Mbappé, sarebbe un po’ preoccupato, come il Barcellona senza Lewandowski. C’è il rischio di perdere un po’ di potenziale, l’anno scorso nel finale siamo riusciti a fare lo stesso bene. Non abbiamo uno con le caratteristiche di Ciro, l’anno scorso ci hanno provato Pedro e Felipe, ora c’è anche Cancellieri. La gestione di Immobile è stata giusta, a livello muscolare non aveva dato segnali, ci sono tre compagni che hanno giocato più di lui, se avesse avuto il sospetto che si sarebbe fatto male lo avrei tenuto fuori. Inutile farsi troppe masturbazioni mentali. Senza Ciro le nostre caratteristiche diventano ancor più di palleggio e più dell’attacco alla profondità. Chi è il rigorista? Il primo è chi se le sente. Tante gerarchie non le voglio fare, puoi dare la responsabilità a uno che non se la sente. Immobile è un animale da gol, quando c’è lui li tira lui. La Lazio dimostra di essere più in grado di affrontare e superare le difficoltà, l’anno scorso con l’Udinese avremmo perso. Felipe Anderson al centro è una soluzione in più, a Pedro non puoi chiedere di andare in profondità, lui viene sempre incontro e la vuole tra i piedi. Atalanta da scudetto? Se le squadre di Gasperini si allenano con continuità, diventano dei ruoli compressori. Viene definita aggressiva come squadra, ma ha tanta qualità. Recuperare Immobile prima? Stiamo facendo ogni tentativo, il ragazzo l’ho visto tosto a volere accorciare i tempi. Si può fare e non c’è margine di rischio, ho visto il piano terapeutico”.

foto: twitter Lazio