Sarri e il Chelsea: i retroscena della giornata. E la posizione di Conte

Maurizio Sarri e il Chelsea: un’altra giornata di no stop, tra i legali di De Laurentiis e quelli di Abramovich. Una situazione che si sarebbe dovuta sbloccare già 48 ore fa, ma le vicende di mercato (soprattutto in un caso così ingarbugliato di rapporti e altro) portano a lungaggini di tutti i tipi. Sarri avrebbe dovuto raggiungere Londra entro domani, l’attesa lo sta logorando. E l’attesa non durerà più di 24-36 ore, anche perché il Napoli deve ufficializzare Ancelotti. Il tesseramento di Carletto chiaramente non comporterebbe intoppi se De Laurentiis decidesse di tenere sotto contratto Sarri. Ma si sta lavorando per una soluzione che accontenti tutti. Ripetiamo: non andremo oltre le prossime 24-36 ore. E Conte? La possibilità di una convocazione per il raduno di domenica è una possibilità che non può essere scartata, a maggior ragione se non si trovasse l’intesa per Sarri tra Chelsea e Napoli. Ma vale la pena aspettare, non andremo oltre venerdì.

Foto: Twitter ufficiale Napoli