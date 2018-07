Sarri-Chelsea, no stop tra i legali di De La e Abramovich

Il Chelsea aspetta Maurizio Sarri. È stata una giornata importante di contatti molto blindati tra i legali del Napoli e quelli di Abramovich. Si troverà in qualche modo la quadratura che potrebbe comprendere anche un’operazione di mercato in entrata o in uscita. Nel rispetto del gentlmen’s agreement in corso tra le due società. Non ci risultano rotture e neanche presentazioni programmate. Prima gli ultimi dettagli per liberare Sarri in direzione Chelsea.

Foto: Napoli Twitter