Sarri, che numeri: 100 vittorie in A, ma con meno partite di tutti

Maurizio Sarri da record. Quella conquistata stasera con la Juventus in casa della Sampdoria è la 100esima vittoria in Serie A per il tecnico bianconero, successi conquistati nelle avventure con Empoli, Napoli e – appunto – Juve. Un traguardo prestigioso e raggiunto alla sua 169esima presenza in panchina. Tra gli allenatori che hanno fatto il loro esordio nel massimo campionato nell’era dei tre punti (dal 1994/95 in avanti), nessuno ci era riuscito con meno partite a disposizione. Sarri ha fatto meglio di un mostro sacro come Fabio Capello, che ha toccato le 100 vittorie in A alla gara numero 180; al terzo posto Carlo Ancelotti (100° successo alla partita numero 185).

Foto: Twitter ufficiale Juve