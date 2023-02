Sarri: “Champions? Gli obiettivi devono essere credibili. Non siamo tra le prime 4 per stipendi e fatturato”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Champions? Gli obiettivi devono essere credibili. Non è tra le prime 4 per stipendi e fatturato. Non ha alcuna responsabilità di questo tipo. Un conto sono obiettivi credibili, un altro i sogni. La squadra ha voglia e fame. Se non sempre riusciamo a dimostrarlo è perché abbiamo qualche limite. Stiamo facendo una stagione in cui non abbiamo potuto contare su Immobile in forma migliore: ha fatto sempre 20 giorni di allenamento e 20 di infortunio. Se lo avessimo avuto al 100%, avremmo segnato di più”.

Si può fare un paragone tra Lazio e Atalanta? “Il gap è dovuto al fatto che per 3 anni ha fatto la Champions e ha incassato più 100 milioni in più rispetto al solito, per questo ha potuto comprare giocatori da 25 milioni. Le due squadre si sono equivalse in stagione, un punto in classifica di differenza adesso è ininfluente. Domani sarà una bella opportunità anche se nulla può essere definitivo”.

Su Milinkpovic: “A Verona ha fatto più verticalizzazioni che palle perse. A me piace più il Milinkovic dell’ultima versione, non quella tacco e punta come magari piace a voi”.

Foto: twitter Lazio