Sarri: “C’è da risalire la classifica in campionato, con l’Udinese vogliamo fare risultato. Moggi? Vado in difficoltà perché dovrei rispondere a un radiato”

Lunga intervista quella rilasciata ai canali ufficiali della Lazio dal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, a pochi giorni dal posticipo di lunedì con l’Udinese. Tanti i temi affrontati, a partire dalla eliminazione dalla Champions per mano del Bayern Monaco: “Ci dispiace l’eliminazione dalla Champions, per i tanti laziali che c’erano a Monaco. Ma alla fine abbiamo perso contro una squadra forte che si porta dietro un miliardo di fatturato, ci poteva stare. Con due rammarichi: gli ultimi dieci minuti della partita d’andata ci potevano consegnare una vittoria più larga e sullo 0-0 a Monaco di Baviera abbiamo avuto a disposizione un enorme palla gol. Però alla fine è stato un percorso positivo, abbiamo conquistato più vittorie che sconfitte e questo credo sia positivo. Ora però bisogna iniziare a concentrarsi su altre cose.”

La squadra oggi inizia a preparare l’Udinese. Quanti sono importanti i punti in palio?

“C’è da risalire la classifica, in campionato abbiamo fatto meno rispetto alle nostre possibilità. Con l’Udinese vogliamo fare risultato, loro sono in lotta per la salvezza: sarà una partita dura. Dobbiamo avere le giuste motivazioni per risalire.”

Ieri la società ha ribadito la fiducia nel suo operato. Quanto le è piaciuto quel comunicato? Sono arrivati in questi giorni duri attacchi nei suoi confronti, tra cui quello di Luciano Moggi

“La fiducia della società la sento quotidianamente, se espressa pubblicamente mi fa piacere ma non mi mancava nulla da questo punto di vista. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Moggi, vado in difficoltà perché dovrei rispondere a un radiato e quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo Scudetto alla Juventus è arrivato sotto la mia gestione e la verità è che in una storia ultracentenaria come quella della Juve l’unica retrocessione è arrivata sotto la sua gestione.”

Foto: Twitter S.S. Lazio