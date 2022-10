Sarri: “Calcio moderno usa e getta. Cosa potrà mai dare il Mondiale in Qatar?”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato il 2-2 della Lazio contro lo Sturm Graz, soffermandosi anche a parlare degli impegni ravvicinati a causa del prossimo Mondiale in Qatar: “Arriviamo stanchi contro l’Udinese, ma questo è il calcio moderno, un po’ “usa e getta”. Per fare il Mondiale in Qatar, che cosa potrà mai dare al calcio il Qatar? Hanno reso le competizioni europee infattibili”.

Foto: Twitter Lazio

.