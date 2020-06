Sarri: “Bentancur sta bene, ha personalità. E’ indispensabile recuperare Higuain”

Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha così parlato della sfida contro il Genoa: “In questo momento non possiamo permetterci di cambiare più di due giocatori, nell’ultima partita avevamo in convocazione quattordici giocatori, tre portieri e ragazzi dell’Under 23. Possiamo solo pensare a uno-due cambi, speriamo nei prossimi sei-tre giorni di recuperare qualche altro giocatore per cambiare di più. Bentancur l’ho visto crescere in fretta, mi aspettavo un giocatore forte, in questi mesi ha messo pure convinzione. Sta tirando fuori più personalità, ci può sorprendere ancora in futuro perché ha ancora margine. Ramsey sta meglio, nell’ultimo ingresso l’ho visto più frizzante ma ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Valuteremo nelle prossime ore se spenderlo in corsa. Le condizioni di Bentancur? Pare stia bene, ha fatto due giorni di scarico attivo, pare non abbia problemi. Dybala e Ronaldo? Io penso che in questo momento possano anche giocare. Il problema si porrà tra due-tre partite. Il recupero di Higuain al momento è indispensabile.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC