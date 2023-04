Sarri: “Andare in ritiro? La penso come Fantozzi. Il Perugia sarebbe andato in Champions per 15 anni di fila”

Maurizio Sarri in conferenza stampa ha risposto alla domanda su un eventuale ritiro per queste ultime partite: “Perché, ti sembro di fuori? Come diceva Fantozzi, per me il ritiro è una cagata pazzesca. Se poi i ragazzi ci vogliono andare è giusto andarci, poi giocando ogni due-tre giorni ci andiamo lo stesso di fatto. Ma se bastava andare in ritiro, il Perugia faceva la Champions per 15 anni di seguito”.

Foto: sarri-twitter-lazio