Sarri alla Juve, la pazienza pagherà. Dalle promesse alle ultime evoluzioni

Non importa quando, è importante che si faccia. Maurizio Sarri alla Juve: resta sempre questa la strada, la strada maestra, l’unica strada. Non ci sono altri candidati, la scelta è fatta, la ricostruzione è semplice. Come già abbondantemente raccontato e anticipato, a marzo Sarri aveva avuto la promessa e l’impegno di essere liberato, indipendentemente dall’esito della stagione. Impegno rispettato e comunicato venerdì scorso a Ramadani nel corso del suo blitz londinese. Ora la Juve aspetta che il Chelsea mantenga quella promessa, può trascorrere ancora qualche giorno, la storia dell’indennizzo non costituisce un ostacolo rispetto alle parole date. Eventualmente l’indennizzo potrà essere affrontato seguendo diverse strade. Se vogliamo, l’attesa è stata molto più snervante la scorsa estate prima dell’approdo di Sarri dal Napoli al Chelsea. Quindi, pazienza e basta.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea