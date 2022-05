Sarri: “Abbiamo vissuto tante difficoltà, non tutte prevedibili. Migliorare la squadra? Facile a dirsi, difficile a farsi”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le parole di Maurizio Sarri: “Trovarsi qui la sera in cui hanno dato l’addio due calciatori che hanno fatto la storia della Juventus è stato strano, ma la mia testa era focalizzata sul punto che ci serviva per arrivare in Europa.

Abbiamo fatto un anno in cui sono state affrontate difficoltà per tantissimi motivi, alcune prevedibili, altre meno. Il gruppo le ha superate ed è riuscito a esprimersi su buoni livelli, abbiamo pareggiato all’ultimo minuto ma era ampiamente meritato.

Penso che l’unità di intenti ci sia, detto ciò migliorare la squadra è facile a dirsi ma sarà molto più difficile a farsi.

Dal punto di vista dei movimenti difensivi, ora sbagliamo molto meno. Abbiamo deficit negli uno contro uno su cui stiamo cercando di lavorare, ma è difficile. La squadra in questo momento mi soddisfa, il gruppo si è molto compattato, ora si pensa calcio tutti alla stessa maniera, questo è molto importante“.

Foto: Twitter Lazio